Agorà su Largo F.lli Borghi

Largo F.lli Borghi: osservazioni di Agorà in merito al progetto e proposta che il gruppo intende mettere in campo in un confronto con il primo cittadino e la sua giunta.

La lista civica ‘Agorà’ di Cuggiono e Castelletto ha indetto una conferenza stampa, incentrata sul progetto dell’Amministrazione comunale relativo alla riqualificazione di largo F.lli Borghi. Obiettivo è stato la condivisione delle osservazioni in merito al progetto e la proposta che Agorà intende mettere in campo in un confronto con il primo cittadino e la sua giunta. Punto centrale del progetto di riqualificazione è la creazione di un’area pedonale posta al centro di largo Borghi, realizzabile mediante riduzione dell’area verde. L’area pedonale sarà divisa dall’area di manovra dei veicoli da una pavimentazione a raso, a filo del manto stradale, con lo scopo di non alterare la fruibilità degli spazi. La critica mossa dal gruppo mette proprio in questione la centralità del progetto: ovvero la riqualificazione dell’area. Secondo Agorà infatti l’intervento dovrebbe valorizzare uno spazio dove vi siano ben distinte le aree con funzioni di parcheggio da quelle di transito della pista ciclo-pedonale. Inoltre, il progetto dovrebbe considerare un aumento della zona verde, non di certo la sua riduzione.

