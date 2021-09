La ricorrenza della 'Sucia'

Tanti gli appuntamenti in programma durante il prossimo fine settimana. Una serie di iniziative per tutti, piccoli e grandi.

E dizione numero 44 per la ‘Festa da la Sücia’ a Boffalora Sopra Ticino, promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Parrocchia S. Maria della Neve, le Associazioni, gli esercizi commerciali e le aziende di Boffalora, oltre al patrocinio di ASM, Parco del Ticino, Fondazione per Leggere e Est Ticino Villoresi. Un carnet ricco di eventi a cominciare da sabato 11 settembre alle 21 con il concerto del Corpo Musicale Boffalorese e Corpo Bandistico Arlunese. Domenica 12 settembre seconda edizione dalla festa dello sport: una rassegna sportiva di diverse associazioni del territorio con esibizioni e lezioni di prova. Infine, dopo l’apericena con la presenza di un DJ, presso la chiesa S. Maria della Neve si terrà ‘Erato’s Voice in concerto’. La settimana a seguire sarà poi caratterizzata da diversi appuntamenti di carattere culturale con presentazioni di libri e serate legate al territorio. Il weekend end si apre all’insegna della musica con ‘Sucia rock and more’, venerdì 17 settembre presso il parco Mylius. La band dei ‘Gem Boy’ sarà protagonista della serata di sabato 18 settembre con uno spettacolo di musica dal vivo e gag. Domenica 19 settembre sarà presente il mercatino alimentare con bancarelle, hobbisti e associazioni, che si svilupperà per tutto il centro storico chiuso per l’occasione ai mezzi a motore dalle 9 alle 24. Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare a diverse attività: alle 9 ci sarà la pedalata con il due volte campione del mondo Gianni Bugno, dalle 15.00 alle 19.00 le vie del centro saranno teatro del gruppo balli storici con figuranti in stile’800, mentre alle 16.30 appuntamento con lo spettacolo teatrale ‘Hansel & Gretel’. La giornata si concluderà con l’evento ‘Dream per Dante - L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

