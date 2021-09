Polo sportivo alle Medie?

Al posto delle attuali scuole Medie di Via Palestro a Inveruno, potrebbe sorgere un polo sportivo di ultima generazione. È allo studio la fattibilità con un progettista.

Al posto delle attuali scuole Medie di Via Palestro a Inveruno, potrebbe sorgere un polo sportivo di ultima generazione. È allo studio la fattibilità con un progettista specializzato in strutture sportive: l'attuale edificio infatti dovrà essere abbattuto, una volta conclusa la costruzione del nuovo polo scolastico in centro paese. Che fare, quindi, della vasta area a disposizione? “L'idea è quella di costruire un palazzetto indoor per l'atletica, con la pista dei 200 mt, con adiacenti il campo per la pallavolo e il basket – ci spiega l'assessore allo sport Silvio Barera – Al momento infatti la SOI è costretta a uscire da Inveruno per fare gli allenamenti di atletica su campi outdoor. Noi vorremmo dar vita a un polo polifunzionale, che possa essere sfruttato anche a livello regionale e interregionale. Auspichiamo che con l'evento di Milano – Cortina, possano essere destinati dei finanziamenti importanti a questo tipo di iniziative. Puntiamo alto, vediamo se riusciremo nell'impresa”.

