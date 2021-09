Lavori stradali e chiusure

Sono in programma diversi interventi e chiusure che avranno riflessi sulla viabilità nel fine settimana dal 10 al 12 settembre a Legnano.

Sono in programma diversi interventi e chiusure che avranno riflessi sulla viabilità nel fine settimana dal 10 al 12 settembre a Legnano. Nella giornata di venerdì 10 – con possibilità di prolungamento a sabato 11, per lavori di asfaltatura che completano gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi cominciati la scorsa settimana, sarà chiuso viale Gorizia dalla rotatoria di Corso Magenta a via Renato Cuttica. Sempre dalla mattinata di venerdì 10, a partire dalle 10, e per tutta la giornata di domenica, il parcheggio fra le vie Gilardelli e via Matteotti sarà utilizzabile soltanto in parte per lo Street Food organizzato dalla contrada di San Magno. Il parcheggio sarà accessibile unicamente da via Gilardelli, mentre sarà chiuso l’ingresso su via Matteotti.

Sempre venerdì alle ore 20.00 al termine dei lavori nella notte sarà chiuso l’ingresso autostradale di Castellanza in direzione Milano con restrizione di carreggiata sulla Saronnese. Chi dovrà raggiungere Milano utilizzando la A8 dovrà utilizzare l’ingresso di Legnano. Nella giornata di sabato 11 da segnalare due cene di contrada: quella di Sant’Ambrogio porterà alla chiusura di via Giulini dalle 17.00 alla mezzanotte, mentre quella di Legnarello, dalle 16.00 alla 1 di notte, porterà alla chiusura al traffico di via Dante. Una chiusura, quest’ultima, che, dato il prolungamento dei lavori al 25 settembre alla rete di teleriscaldamento in via Melzi (nel tratto via Pio XI – via Moscova), costringerà gli automobilisti che percorrono la via Pio XI in direzione Piazza del Redentore a svoltare in via Giovanni da Legnano o in via Savonarola.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro