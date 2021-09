Centri estivi: presenze record

È la scuola Collodi, nell’Oltrestazione, a concludere questa settimana l’attività dei centri estivi comunali attivati lo scorso giugno. In tutto, quest’anno i tre centri (oltre alle Collodi, la Toscanini e la Manzoni) hanno ospitato il numero record di 362 bambini contro i 214 del 2020 e i 203 registrati nel 2019.

È la scuola Collodi, nell’Oltrestazione a Legnano, a concludere questa settimana l’attività dei centri estivi comunali attivati lo scorso giugno. In tutto, quest’anno i tre centri (oltre alle Collodi, la Toscanini e la Manzoni) hanno ospitato il numero record di 362 bambini contro i 214 del 2020 e i 203 registrati nel 2019. "Complessivamente abbiamo investito 230mila euro per questo servizio nei nostri centri e per supportare l’attività degli oratori, un investimento che testimonia l’importanza che questa amministrazione riconosce alle attività educative anche al di fuori del calendario scolastico e al valore della socializzazione per i nostri cittadini più piccoli dopo un anno molto complicato come quello che ci siamo lasciati alle spalle – dichiara Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - Impiegando fondi comunali e gli oltre 110mila euro di finanziamenti statali per il covid non abbiamo soltanto garantito il funzionamento dei centri estivi, ma provveduto ad assicurare l’assistenza educativa specialistica per i bambini con disabilità. Il contributo alle attività degli oratori ha permesso anche a loro di avere degli educatori qualificati per seguire i ragazzi diversamente abili fino ai 17 anni di età. In attesa della restituzione dei questionari sul gradimento abbiamo registrato, come riscontro positivo da parte dell’utenza, le tante richieste di prolungamento ricevute dopo la pausa agostana dell’attività. Posso dire, quindi, che il nostro investimento ha dato buoni risultati". Da sottolineare l’organizzazione complessa che ha caratterizzato le giornate nei centri estivi, regolate dalla “bolla”, il meccanismo di protezione dal covid e di tracciamento che riunisce bambini e ragazzi in gruppi fissi con il loro educatore e che impedisce la compresenza delle diverse “bolle” negli stessi spazi del centro. Da ricordare che le Collodi hanno ospitato i bambini fra i 3 e i 5 anni, mentre le Manzoni e le Toscanini la fascia 6 – 12 anni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro