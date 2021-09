Viabilità: incontro pubblico

Quali i possibili scenari futuri? Quali le necessità da soddisfare? E quali le scelte dell'Amministrazione comunale? La giunta del sindaco Pierluca Oldani invita i cittadini di Casorezzo a scoprire il velo sulle migliorie della mobilità cittadina e lo fa con un incontro pubblico.

Quali i possibili scenari futuri? Quali le necessità da soddisfare? E quali le scelte dell'Amministrazione comunale? La giunta del sindaco Pierluca Oldani invita i cittadini di Casorezzo a scoprire il velo sulle migliorie della mobilità cittadina e lo fa con un incontro pubblico in programma questa volta, e con i dovuti accorgimenti, in presenza per venerdì 10 settembre alle 21 alla 'Pagoda' di piazza Primo Maggio. Per poter partecipare all'incontro occorrerà essere muniti di 'green pass'. L'Amministrazione comunale prosegue, quindi, nella prassi di organizzare momenti di pubblico confronto su tematiche di primario interesse per la collettività. E la viabilità e la mobilità sono, del resto, uno dei temi che tengono maggiormente banco in paese, anche attraverso gli scambi di vedute sui canali social.

