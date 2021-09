Strade da asfaltare

A tutta asfaltatura. L'Amministrazione comunale di Arluno vuole apportare alcune significative migliorie alle strade cittadine.

A tutta asfaltatura. L'Amministrazione comunale di Arluno vuole apportare alcune significative migliorie alle strade cittadine. I tratti su cui si attueranno gli interventi riguardano le vie dei Tigli, Marconi, Buozzi, Diaz, D'Annunzio e Beata Verzeri. "I lavori - ha spiegato il sindaco - inizieranno da via Marconi che sarà chiusa al traffico , il percorso degli autobus di linea verrà deviato". Innesti di migliorie interesseranno, spiega ancora Agolli, anche "Il tratto di via Castiglioni tra la rotatoria con via Certosa e la rotatoria con via Adua e alcuni ripristini del manto ammalorato in diversi punti del paese".

