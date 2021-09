Obbligo di mascherina

Festa di Bernate: obbligo di indossare la mascherina sul territorio comunale del capoluogo il sabato negli orari serali e per gran parte della giornata di domenica 12.

In occasione della Festa in calendario il prossimo fine settimana (11 e 12 settembre) a Bernate Ticino, l’Amministrazione comunale ha già disposto le misure di contenimento del contagio da Covid per garantire lo svolgimento della manifestazione in completa sicurezza. La comunicazione dettagliata è arrivata con le parole del sindaco Mariapia Colombo, tramite social. "...Ci stiamo avvicinando ai tradizionali eventi tanto attesi della festa a cui abbiamo dovuto rinunciare l’anno scorso. Il Governo ha precisato che “nel caso in cui gli eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo del possesso della certificazione verde con controlli che saranno effettuati a campione e sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione”. Questa tesi ci è stata confermata anche dalla Prefettura di Milano a seguito nostra richiesta di chiarimenti. Considerato il possibile afflusso di persone che la festa potrebbe attirare, a maggior tutela della salute di tutti, sarà emanata ordinanza di obbligo di indossare la mascherina sul territorio comunale del capoluogo il sabato negli orari serali e per gran parte della giornata di domenica 12. Senza dubbio tenere la mascherina all’aperto è uno sforzo, ma è anche una protezione che ritengo doverosa e sono certa di poter contare sulla responsabilità di tutti. Abbiamo chiesto la collaborazione all’interno del patto locale di sicurezza del Magentino/Abbiatense e saranno presenti agenti di Polizia pocale di altri Comuni in aggiunta ai nostri, titolati ad effettuare il controllo del possesso della certificazione verde. Così come avremo la probabile collaborazione della Protezione civile e delle guardie ambientali". Obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio comunale, dunque, nelle giornate di sabato e domenica, anche e soprattutto all’aperto, e possesso del 'green pass' da mostrare se richiesto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro