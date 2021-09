Festa dell'oratorio

Weekend di festa all'oratorio Paolo VI di Castano e Maria Ausiliatrice. Si comincerà, allora, sabato 11 settembre e si andrà avanti fino alla serata di domenica 12.

Weekend di festa all'oratorio Paolo VI di Castano e Maria Ausiliatrice. Si comincerà, allora, sabato 11 settembre, alle 15, con i giochi a classe, mentre alle 18 Santa Messa in San Zenone. Ancora, alle 19 cena su prenotazione e, alle 21, proiezione del video del campo delle Elementari e, a seguire, serata karaoke. Domenica 12, il primo momento per stare assieme sarà alle 10 con la Messa (sempre in San Zenone), quindi alle 15 giochi, alle 19 cena e alle 21 ecco i video del campo delle Medie; per finire, serata just dance. Da sottolineare che per accedere agli spazi chiusi è necessario il 'green pass', ad eccezione dei minori di 12 (chi non avesse la certificazione verde potrà cenare solo all'aperto).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro