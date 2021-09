In biblioteca con il 'green pass'

Biblioteca di Buscate: ecessario presentare la certificazione verde in formato digitale o cartaceo al personale all’ingresso per i maggiori di 12 anni per poter accedere.

Con il Decreto Legge n. 105 del 23/7/2021 è indicato che dal 6 agosto scorso, per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è necessario il 'green pass': le biblioteche rientrano nella dicitura “altri istituti e luoghi della cultura”, pertanto a Buscate sarà necessario presentare la certificazione verde in formato digitale o cartaceo al personale all’ingresso per i maggiori di 12 anni per poter accedere. Rimangono valide poi tutte le altre indicazioni di accesso (mascherina, misurazione temperatura, ecc...), l’accesso singolo, la possibilità di prenotare l’uso delle postazioni internet e quella di studio in posti limitati e, in questi ultimi due casi, previa prenotazione.

