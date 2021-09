Da Camera di commercio, Punto Impresa Digitale e Formaper, al via il 22 settembre l'incontro per le imprese sul tema 'I social per il business, Instagram e Tiktok'.

Da Camera di commercio, Punto Impresa Digitale e Formaper, al via il 22 settembre l'incontro per le imprese sul tema 'I social per il business, Instagram e Tiktok', nell'ambito del percorso formativo 'Digital workout, l’allenamento per la tua digitalizzazione' nel quadro del progetto di Unioncamere 'Eccellenze in digitale 2020-21'. La partecipazione è gratuita. Trainer è Miriam Cassola, professionista e docente, con certificazione Google Ads, lavora da 20 anni nel mondo della comunicazione e dei nuovi media. Programma. Instagram: impostazioni di un profilo business e gestione di un profilo di una PMI. Come utilizzarlo a seconda della industry. Opportunità offerte da strategie e azioni non a pagamento. TikTok: profilo e format per le PMI. Destinatari. Il webinar è rivolto a: titolari d’impresa, manager, dipendenti, collaboratori, tirocinanti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, freelance delle province di Milano Monza Brianza e Lodi. È ammessa la partecipazione di un solo rappresentante per impresa. Il progetto Eccellenze in Digitale. Nato nel 2013 dalla collaborazione tra Unioncamere e Google, il progetto Eccellenze in Digitale - edizione 2020-21, grazie al supporto di Google.org, ha l’obiettivo di focalizzarsi su temi, strumenti, territori e individui che necessitano di competenze digitali per affrontare e superare gli impatti della “prima pandemia dell’era digitale”. Le iniziative sono inserite all’interno delle attività dei 'Punti Impresa Digitale' e del quadro di 'Italia in Digitale', l’insieme di iniziative di Google a sostegno della ripresa del Paese. Gli appuntamenti del ciclo Digital Workout hanno l’obiettivo di trattare gli argomenti con concretezza e immediata spendibilità nel contesto d’impresa attraverso un percorso guidato sui più ampi temi del digitale, che richiedono un aggiornamento continuo perché possano essere utili nella quotidianità, nel marketing e nel modo di fare business.

