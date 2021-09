Codogno: dal Covid a Comune dello Sport

Tra le realtà simbolo di questa lunga e difficile battaglia contro il Covid. La prima 'zona rossa' d'Italia, un esempio di tenacia, forza, carattere e, soprattutto, voglia di riscattarsi dal brutto e terribile periodo con il quale si sono dovuti confrontare. Perché, come ha scritto il sindaco Francesco Passerini sulla sua pagina Facebook, "Solo chi sogna, può volare"... e oggi Codogno ha trasformato proprio quel sogno in realtà. Comune Europeo dello Sport 2023: già, la città della provincia di Lodi, nelle scorse ore, ha ricevuto l'ufficialità dell'importante traguardo. "Abbiamo sperato, abbiamo lavorato e ci siamo impegnati tanto - ha ribadito il primo cittadino - Un risultato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione e che contribuirà a dare lustro alla nostra amata comunità".

