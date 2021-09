'Green pass' per docenti e personale

Certificazione verde obbligatoria per i docenti e il personale scolastico. Come si stanno attivando gli istituti per effettuare i controlli. Siamo stati al 'Torno' di Castano.

Per i primi che arrivano il controllo è all'ingresso, gli altri, invece, dovranno fermarsi nell'ufficio che c'è appena varcate le porte. 'Green pass' obbligatorio per i docenti e il personale scolastico: ma come si stanno attivando gli istituti per effettuare le verifiche, appunto, della cosiddetta certificazione verde? "Nel nostro caso - spiega il professor Piero Garavaglia, vicepreside del 'Torno' di Castano - abbiamo, innanzitutto, individuato degli incaricati in tale senso, mentre per quanto riguarda gli accertamenti nello specifico, per gli insegnanti che entrano alla prima ora, all'ingresso c'è l'addetto che svolge le varie operazioni; per coloro che, invece, raggiungono la scuola in un secondo tempo, c'è il 'torno point', dove avviene il controllo. E il tutto viene fatto tramite l'apposita App". Ripartito, insomma, l'anno scolastico anche con questa ulteriore novità. "La situazione, comunque, è buona - conclude Garavaglia - Non ci sono stati problemi né tantomeno difficoltà. Qualora dovesse capitare che qualcuno non ha la vaccinazione, deve mostrarci il cartaceo di un tampone realizzato nelle 48 ore precedenti".

