Concerto per don William

Prima una targa in alluminio, ora un concerto. Don William Maggioni che, dopo essere stato al timone della comunità di san Fermo a Nerviano per nove anni, è passato ad altro incarico, resterà saldamente nel cuore della sua comunità parrocchiale che intende ringraziarlo anche a suon di dodici note. A lui sarà infatti dedicato un concerto in programma sabato 4 settembre alle 20.30 all'oratorio di Sant'Ilario la cui esecuzione è stata affidata al Corpo Musicale di Santa Cecilia. All'appuntamento si potrà accedere purchè muniti di 'green pass'. Il sindaco Massimo Cozzi ha sottolineato di recente il prezioso ruolo del sacerdote nel fornire "Il suo sostegno in tutti i momenti della vita alla comunità".

