La squadra di 'Insieme per Villa'

Il candidato sindaco era noto da tempo. Adesso 'Insieme per Villa' ha scoperto le carte anche sui candidati al consiglio comunale, che sosterranno la ricandidatura del sindaco uscente Alessandro Barlocco. I nomi segnano una sostanziale continuità con l'esperienza amministrativa del primo mandato. Eccoli: Giambattista Bergamaschi, Enrica Biondi, Jennifer Bossi, Luigi Angelo Carnaghi, Davide Crespi, Laura Fornara, Matteo Fraschini, Claudia Giorgi, Luigi Lamera, Chantal Leoni, Andrea Libani, Erik Mainini. I candidati indicati come possibili assessori saranno, invece, Anna Benetazzo, Emanuela Gianello Luigi Lamera e Tiziana Olgiati. Barlocco, classe 1976, è figura poliedrica che si divide, oltrechè nell'impegno politico, nel mondo della scuola dove svolge la professione di insegnante, in quello nel volontariato e in quello nel mondo della musica.

