Tentativi di truffe: attenzione!

Tentativi di truffe segnalati a Castano Primo. Dall'oro nel frigorifero alla richiesta di bancomat e carte di credito. L'appello a fare attenzione e segnalare subito.

Il copione è quello, purtroppo, già visto in altre occasioni: due o, in qualche caso, anche più soggetti che entrano in azione, invitando le vittime scelte a posizionare i vari oggetti in oro che hanno in casa nel frigorifero, al fine di verificare e scongiurare un'anomalia di inquinamento delle acque. Ma occhio, perché si tratta di una truffa. E' successo, insomma, di nuovo, stavolta a Castano, dove, proprio nelle scorse ore, alcuni cittadini hanno segnalato simili episodi. Non solo, visto che contemporaneamente, al comando di Polizia locale sono arrivate pure altre telefonate per informare che alcuni soggetti avevano chiesto ad anziani bancomat e carte di credito con strani stratagemmi, inventando racconti inverosimile, ma che in un momento di agitazione possono risultare credibili. "Mi raccomando, fate attenzione - è l'appello lanciato sia dal Comune che dagli stessi agenti castanesi - E qualora notiate qualcosa di strano chiamate, subito, la Polizia locale o i Carabinieri".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro