"Grazie dottoressa Langé...'

Martha Cristini, sua figlia e la mamma di 90 anni colpite dal Covid-19. "Grazie alla dottoressa Giulia Langé per l'aiuto, la vicinanza e il sostegno costante".

Lei, la figlia e anche l'anziana madre. Il Covid che entra nella loro casa e nelle loro vite, i sintomi, la quarantena, le cure e, oggi, che, pian piano, stanno tornando alla normalità quel "grazie" forte e chiaro che vogliono esprimere alla dottoressa che li ha seguiti, passo passo, durante tutto questo periodo. "Un ringraziamento davvero speciale e con il cuore a Giulia Langé per la vicinanza ed il sostegno che non ci ha mai fatto mancare - racconta Martha Cristini, di Turbigo - C'è stata accanto ogni singolo istante, con le cure necessarie e fondamentali per sconfiggere il virus e superare il momento". Dalla programmazione dei tamponi di controllo, ai medicinali da prendere, passando per il controllo costante della saturazione e fino ad una semplice parola di conforto, insomma, il medico di base turbighese è stata un vero e proprio punto di riferimento per Martha e per la sua famiglia. "Davvero importantissima durante l'intero percorso che abbiamo dovuto affrontare - conclude la donna - Il Covid che ci ha colpiti dopo la vaccinazione, ma, ci tengo a sottolinearlo, per merito dello stesso vaccino se non ci sono state complicazioni gravi, in modo particolare per mia mamma di 90 anni. Ci siamo potute, infatti, curare a casa, senza dover andare in ospedale (cosa che, molto probabilmente, sarebbe accaduta se, appunto, non fossimo state vaccinate). Invece, grazie a questi e, voglio ripeterlo, alla dottoressa Langé, un po' alla volta, ne stiamo uscendo".

