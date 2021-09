L'accordo porta dritto a un obiettivo: estendere la banda larga in fibra ottica per le telecomunicazioni sul territorio di Busto Garolfo.

L'accordo porta dritto a un obiettivo: estendere la banda larga in fibra ottica per le telecomunicazioni sul territorio di Busto Garolfo. Un intento che l'Amministrazione comunale del sindaco Susanna Biondi vuole perseguire con un'intesa con Città Metropolitana. "L'accordo - si legge nella delibera di giunta - prevede il collegamento in fibra del Municipio e dalla stessa il collegamento di alcuni immobili di proprietà comunale sfruttando la rete di cavidotti esistenti". Nel dettaglio si parla di wi-fi pubblico in piazza Lombardia, scuola primaria Tarra di via XXV aprile e Centro Azzurro, primaria e materna 'Don Mentasti' di via Pascoli, Polizia locale di via Libertà e piazza Concordia, secondaria di primo grado 'Caccia' di via Correggio, sede della Croce Azzurra e delle altre associazioni di via XXV Aprile 8, scuola Materna e Primaria e wi-fi pubblico situati nella frazione di Olcella. La convenzione esplicherà la sua durata in otto anni.

