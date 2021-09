Preside anche al Comprensivo

Maria Merola, attuale dirigente scolastico dell'istituto superiore 'Torno', è stata nominata anche preside del Comprensivo 'Falcone e Borsellino'.

Dall'istituto superiore 'Torno' al Comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano. E', infatti, Maria Merola, attuale dirigente scolastico della scuola di piazzale Don Milani, la nuova preside anche dei due plessi delle vie Giolitti e Acerbi (Materna, Elementari e Medie). Un ulteriore incarico e un tassello, certamente, fondamentale per la città e, più in generale, per il territorio intero. "Siamo sicuri che sarà una reggenza proficua per insegnanti, genitori e, soprattutto, per i nostri ragazzi - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Maria Merola è una persona di grande cultura e competenza che, come ha fatto e continua a fare all'istituto 'Torno', darà un importante contributo anche per la crescita di quest'altra realtà cittadina. Da parte nostra c'è sempre stata e ci sarà sempre la massima disponibilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro