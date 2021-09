Monopattini tramite Uber

Da oggi i monopattini elettrici e le biciclette elettriche Lime sono disponibili per la prenotazione direttamente sull'app Uber nella città di Milano.

Da oggi i monopattini elettrici e le biciclette elettriche Lime sono disponibili per la prenotazione direttamente sull'app Uber nella città di Milano. Oltre ai servizi Uber Black, Uber Van e Uber Lux disponibili nel capoluogo lombardo, l'aggiunta dei monopattini e biciclette elettriche Lime darà la possibilità a tutti i cittadini milanesi, e non solo, di usufruire di un’ulteriore opportunità di trasporto all'interno della città, in modo semplice, comodo ed ecosostenibile, attraverso l'applicazione Uber.

Grazie all’integrazione del servizio LIme, gli utenti, dopo aver cliccato il pulsante Noleggia nell’app Uber, ora vedranno i monopattini elettrici e le biciclette elettriche Lime nelle vicinanze sulla schermata iniziale, elemento che rende più semplice che mai la scelta di una nuova opzione di mobilità.

La flotta di monopattini elettrici Lime (750 unità) e biciclette elettriche (2mila unità) saranno disponibili per gli utenti Uber al costo di 1 Euro per lo sblocco e 0,19 Euro (0,23 per le biciclette) per ogni minuto di utilizzo, oltre ai diversi piani tariffari. Prima di ogni utilizzo, si consiglia agli utenti consultare i suggerimenti su come muoversi in sicurezza su strada.

Uber conferma in tal modo la propria visione di diventare una piattaforma di mobilità urbana multimodale in cui la micro-mobilità ha un ruolo decisamente importante nell'integrazione ed estensione delle reti di trasporto pubblico a Milano, rappresentando inoltre una valida alternativa per muoversi in sicurezza.

"Dopo Roma e Torino, siamo davvero entusiasti che i nostri utenti possano accedere ai monopattini e biciclette Lime tramite l'app Uber nella città di Milano. A nostro giudizio, la micro-mobilità avrà sempre di più un ruolo importante nell'integrazione ed estensione delle reti di trasporto pubblico, e sarà fondamentale per il futuro della smart mobility, nel capoluogo lombardo come nel resto d’Italia. Inoltre, l'integrazione dei servizi di trasporto Lime nella nostra app è un’ulteriore dimostrazione di come Uber possa essere sempre di più un centro unico di aggregazione per tutte le esigenze di mobilità e offrire alle persone nuovi modi di spostarsi senza la necessità di possedere un'auto", afferma Lorenzo Pireddu, Uber Head of Italy.

“I monopattini Lime sono oramai disponibili anche nell’applicazione Uber a Milano, rafforzando l’accesso alla mobilità dolce per continuare a ridurre l'utilizzo dell’auto individuale. Ci auguriamo di diffondere sempre di più la micromobilità a Milano che ha riscontrato un grande successo nel periodo Post-covid", commenta Benjamin Barnathan, GM Lime Italia.

Come funziona:

Apri la tua app Uber e clicca noleggio per trovare un veicolo vicino a te

Seleziona il monopattino o la bicicletta che preferisci e segui la guida

Dovrai accettare i termini di utilizzo di Lime prima di iniziare il noleggio

Sblocca il monopattino o la bicicletta scansionando il codice QR sul manubrio

Il viaggio inizia! Guida su strada e non sul marciapiede

Per terminare la corsa, apri l'app Uber, assicurati di parcheggiare in una zona autorizzata, quindi clicca "Termina viaggio".

