Un aiuto per il tetto

'Ci vuole un fiore', la scuola dell'Infanzia Ente Morale di Castano ha promosso una campagna di raccolta fondi per i lavori al tetto della struttura di via Giolitti.

L'hanno intitolata 'Ci vuole un fiore', la campagna di raccolta fondi promossa dalla scuola dell'Infanzia Ente Morale di Castano Primo per sostenere i lavori del tetto della struttura di via Giolitti. "Dopo 50 anni la nostra scuola ha bisogno di aiuto per continuare ad accogliere e far crescere i bimbi - scrivono - Proprio il tetto necessita di una nuova veste, più moderna ed efficiente, e per questo motivo durante l'anno verranno organizzate iniziative di raccolta fondi da destinare a tale scopo". Chiunque, insomma, potrà dare il suo contributo e lo potrà fare già nel prossimo weekend (sabato 4 e domenica 5 settembre) quando sul sagrato della Madonna dei Poveri e di San Zenone ci sarà un gazebo. "L'aiuto di tutti sarà fondamentale - concludono - Uno dei tanti fiori che porteranno ad una nuova primavera per il nostro Ente Morale". Chi volesse dare una mano, lo potrà fare anche sull'apposito conto IT24A 01030 32820 000001058165 Monte dei Paschi, Filiale di Castano Primo; intestato a Ente Morale Scuola Materna.

