Nuovi arredi e manutenzione a scuola

Lavori alla scuola secondaria di primo grado 'De Gasperi' di Vanzaghello. Nuovi arredi e interventi di manutenzione alla struttura.

Lavori alla scuola secondaria di primo grado 'De Gasperi' di Vanzaghello. "Dopo aver installato gli armadietti e gli arredi esterni per garantire ai nostri alunni spazi ed aule sempre più accoglienti - spiega l'Amministrazione comunale - si è proceduto a tinteggiare tutti gli atri e gli spazi comuni, compresi i bagni, la zona mensa e la cucina, e sono stati posti paraspigoli antitrauma ed posizionate nuove tende parasole nell’aula informatica e in quella insegnanti. Gli interventi erano ormai necessari, considerando che l’edificio non subiva opere di riqualificazione da diversi anni, ed altre migliorie interne ed esterne verranno eseguite nei prossimi mesi".

