Inveruno... in montagna

Venerdì 20 agosto la sezione CAI di Inveruno e la Comunità Pastorale 'Santa Maria Nascente e San Martino' hanno organizzato un'escursione con Santa Messa... quota!

Se questa strana estata 2021, fatta di ondate di caldo ed altre molto più fresche, verrà ricordata ancora per le tante limitazioni e feste 'ridotte, un appuntamento molto carino ha davvero riunito la comunità inverunese.

Venerdì 20 agosto, infatti, la sezione CAI di Inveruno e la Comunità Pastorale 'Santa Maria Nascente e San Martino' hanno organizzato un'escursione con Santa Messa... quota!

I numerosi partecipanti all'iniziativa, chi da Inveruno, chi dai luoghi di villeggiatura, si sono radunati alle 9 del mattino al pargheggio della seggiovia di Macugnana. Dopo una bella camminata, tra il fresco e lo spettacolo della natura e delle nostre montagne, si è arrivati Rifugio Zamboni - Zappa a 2.070 metri. Ancora qualche 'passo' per giungere poi alla Punta Battisti dove, nel 1989, alcuni soci del CAI inverunese posero una Madonnina.

Un'iniziativa molto bella e sentita, a cui ha partecipato il parroco don Marco Zappa, il sindaco Sara Bettinelli, il consigliere comunale Francesco Barni (sempre molto attivo nel CAI cittadino) e molti altri rappresentanti della comunità. Un bel modo per dimostrare che 'essere' comunità e vivere momenti belli insieme viene prima delle dispunte politiche, ma soprattutto che basta davvero poco organizzare momenti indimenticabili coinvolgendo il paese.

