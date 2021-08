Vanzaghello passa ai 'led'

Vanzaghello si appresta a disporre di un'illuminazione pubblica maggiormente al passo con i tempi e a tutto beneficio della sicurezza e della vivibilità del paese.

L'intervento muove un importo di circa 75 mila Euro ed è funzionale a uno scopo: vestire di nuovo gli impianti di illuminazione pubblica cittadini con un occhio all'efficientamento energetico, quindi ai benefici economici e ambientali derivanti dall'operazione. L'amministrazione comunale di Vanzaghello retta dal sindaco Arconte Gatti ha redatto al riguardo il progetto esecutivo. Un intervento per il quale, si legge nella relazione redatta dal comune, "è stata operata una campagna di sopralluoghi finalizzata a una valutazione visiva della consistenza e delle criticità esistenti". E la valutazione, prosegue il documento, ha permesso di "definire la base dati, in modo da fotografare in maniera precisa la consistenza del parco impiantistico attuale e di determinare gli interventi necessari a sanare le criticità individuate in termini di sicurezza , consumo energetico, inquinamento luminoso, promiscuità elettrica e ottenere di conseguenza gli obiettivi prefissati".

Due le novità previste ovvero "sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti con lampada a Led con adeguamento normativo illuminotecnico di tutti gli impianti di illuminazione pubblica - spiega la relazione - e sostituzione e adeguamento alle normative vigenti del quadro elettrico". Vanzaghello si appresta quindi a disporre di un'illuminazione pubblica maggiormente al passo con i tempi e a tutto beneficio della sicurezza e della vivibilità del paese.

