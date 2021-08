Ultimo volo da Kabul

Oggi pomeriggio è partito da Kabul l’ultimo C-130 italiano del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi.

Oggi pomeriggio è partito da Kabul l’ultimo C-130 italiano del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi. A bordo una cinquantina di afghani ed altro personale; l’arrivo in Italia è previsto per domani mattina. Stasera, invece, giungeranno a Fiumicino altri due velivoli provenienti da Kuwait City, tappa intermedia per i voli dall’Afghanistan, dopo quello atterrato in mattinata con 106 profughi a bordo. Sul C-130 che decollerà nel pomeriggio, oltre ai cittadini afghani, ci sarà anche personale del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e della Nato. Se con questo volo si conclude ufficialmente il ponte aereo per il salvataggio dei profughi afghani, una piccola parte del personale italiano resterà ancora qualche giorno a Kabul: si tratta, in particolare, dei militari che hanno gestito e garantito la sicurezza delle operazioni di evacuazione.

