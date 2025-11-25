Quel numero che può salvare...

Un numero che è un appiglio, un primo passo, una porta che si apre verso qualcuno pronto ad ascoltare: il 1522, la linea telefonica nazionale dedicata alle vittime di violenza e stalking.

Ogni volta che ascoltiamo un telegiornale o leggiamo le cronache locali, la sensazione è sempre la stessa: un nodo allo stomaco, un misto di incredulità e impotenza. La violenza sulle donne continua a essere una ferita aperta nelle nostre comunità, anche in quelle più piccole e apparentemente tranquille. Una ferita che non riguarda solo chi ne è vittima, ma tutta la società: famiglie, amici, vicini di casa, istituzioni. Eppure, nonostante la gravità del fenomeno, troppo spesso il silenzio resta il compagno più fedele di chi subisce violenza. Silenzio per paura, per vergogna, per mancanza di informazioni, perché “forse passerà”, perché “non voglio dare fastidio”. Ma il silenzio isola, divide, e può diventare pericoloso. Per questo esiste un numero che non deve spaventare, ma rassicurare. Un numero che è un appiglio, un primo passo, una porta che si apre verso qualcuno pronto ad ascoltare: il 1522, la linea telefonica nazionale dedicata alle vittime di violenza e stalking, attiva 24 ore su 24, gratuita, anonima, multilingue.Dietro quel numero non ci sono operatori generici, ma persone formate per accogliere, ascoltare senza giudicare, dare indicazioni chiare, concrete.

