Ultimi voli di speranza

L'allerta per il rischio di attacchi imminenti ha già posto fine ai voli di evacuazione di molti paesi. Francia, Inghilterra, Italia, Polonia, Danimarca sanno ultimando ora i voli della speranza.

La data è segnata: 31 agosto. Ultimo baluardo di speranza per fuggire dai talebani in cerca di un futuro migliore all'estero. Ma l'orario e il giorno della 'fine' di ogni speranza è tra oggi e domani. Molte nazioni, tra cui anche Francia, Polonia, Inghilterra e Italia stanno terminando gli ultimi voli per i gravi rischi di attentati terroristici. Da 15 agosto sono stati evacuate circa 85.000 persone, quelle che mancherebbero, per diritti e normative, avendo collaborato con militari e organizzazioni sociali occidentali, sono almeno altre 300.000. Per loro si apre un futuro incerto, per non dire tragico.

