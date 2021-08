Fiori d'autunno

Vendita diretta dai produttori di piante, fiori, artigianato artistico selezionato e di qualità realizzato da Artigiani, cosmesi naturale, area del gusto e degustazioni.

Inoltre dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici di cucina ed artistici, area giochi e animazioni per bambini con intrattenimento, mostre tematiche, esposizioni d’arte.

Evento promosso da Associazione Iperbole e Patrocinato da Comune di Abbiategrasso e da Regione Lombardia.

L'evento si svolgerà il 4 e 5 settembre presso il Castelletto Visconteo di Abbiategrasso. L'ingresso è gratuito ma è possibile prenotarsi al 347.4009542. Orari di ingresso: sabato 4 settembre dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e domenica 5 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

