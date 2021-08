Il console che salva bambini

Fanno sperare gli scatti che ci raccontano il coraggio e l'umanità del nostro console italiano, Tommaso Claudi, mentre mette in sicurezza alcuni bambini dalla folla fuori l'aereoporto.

Ci sono immagini che entrano nella storia, che sintetizzano più di mille parole. Le immagini, potenti, che arrivano da Kabul in queste settimane testimoniano davvero più di tante cronache e riflessioni. Ma lasciano anche speranza... come gli scatti che ci raccontano il coraggio e l'umanità del nostro console italiano, Tommaso Claudi, mentre mette in sicurezza alcuni bambini dalla folla fuori l'aereoporto.

Non si ferma infatti il lavoro del console italiano a Kabul che da giorni è impegnato nelle operazioni di evacuazione di concittadini e afghani dal Paese tornato in mano ai talebani.

In alcune foto diventate virali sui social, lo si vede mentre aiuta un bambino, spaventato dalla ressa e in lacrime, a superare un muro nel perimetro interno dell'aeroporto, dove si accalcano le persone in attesa di un volo per fuggire. Giubbotto antiproiettile ed elmetto a tracolla, Claudi solleva il bambino dell'apparente età di 6-7 anni, prendendolo dalle braccia di un uomo che glielo porge e sottraendolo così alla calca delle persone in attesa - tra cui donne e bambini - sotto lo sguardo vigile di un soldato. "Grazie Tommaso", scrive in un tweet il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi.

