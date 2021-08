Inveruno 'covid free'

"Sono molto felice di comunicare a tutti voi che nessun nostro concittadino risulta essere quest’oggi positivo al Covid 19", commenta il sindaco Sara Bettinelli.

Una notizia attesa e per certi aspetti quasi insperata già per questo fine agosto: la comunità inverunese è finalmente 'covid free'. Un momento davvero atteso da tantissimo tempo che, nella speranza di tutti, diventi una quotidianità.

"Sono molto felice di comunicare a tutti voi che nessun nostro concittadino risulta essere quest’oggi positivo al Covid 19 - commenta il sindaco Sara Bettinelli - 5 sono i concittadini in quarantena obbligatoria per rientro da Paese estero. Anche noi possiamo dire di essere Covid Free! Continuiamo a fare squadra come sappiamo!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro