6 'positivi' a Vanzaghello

"Rispetto alle indicazioni fornite da ATS, Vi comunico che, ad oggi, i cittadini positivi sono 6 e manifestano lievi sintomi".

Una situazione tutto sommato sotto controllo ma anche una conferma, ancora, della presanza del coronavirus in comunità. "Rispetto alle indicazioni fornite da ATS, Vi comunico che, ad oggi, i cittadini positivi sono 6 e manifestano lievi sintomi.

Ho contattato personalmente le persone interessate per far sentire loro la mia partecipazione e il mio supporto per qualsiasi necessità - spiega il sindaco di Arconate Arconte Gatti - Vi invito a continuare a rispettare le regole a mantenere un atteggiamento di prudenza indossando la mascherina, rispettando il distanziamento sociale e l’igiene delle mani.

Conto sulla massima collaborazione di tutti i cittadini per il bene dell’intera comunità.

L’Amministrazione Comunale e gli uffici restano a vostra disposizione per qualsiasi richiesta e chiarimento".

