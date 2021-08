Servizi sociali: nuova nomina

Il comune di Casorezzo ha sciolto il dubbio per quanto riguarda la figura del responsabile dell'ufficio servizi sociali con la nomina di Cristina Bollati.

Per una persona che è andata in pensione, un'altra si appresta ad assumere un nuovo incarico lavorativo. Il comune di Casorezzo ha sciolto il dubbio per quanto riguarda la figura del responsabile dell'ufficio servizi sociali destinato a sostituire Alfonso Crespi che di recente ha cominciato a godersi il riposo dopo una lunga vita lavorativa. La scelta è caduta su Cristina Bollati che ha cominciato a prestare servizio nel nuovo ruolo in questi giorni. "Al dottor Crespi - spiega il sindaco Pierluca Oldani in una nota- vanno i nostri ringraziamenti per l'opera prestata alla nostra comunità, alla dottoressa Bollati il nostro augurio di buon lavoro, competenza ed entusiasmo non le mancano e con l'aiuto delle e dei casorezzesi saprà certamente fare bene, benvenuta".

