Irrigazione senza sprechi al campo da calcio: "Da questa stagione primaverile - estiva- spiega il comune in una nota - è pienamente funzionante il nuovo pozzo di prima falda realizzato da Cap".

Irrigazione sì ma senza spreco. La novità introdotta dall'amministrazione del sindaco Alessandro Barlocco riguardo al campo sportivo è di tutto rilievo. "Da questa stagione primaverile- estiva- spiega il comune in una nota- è pienamente funzionante il nuovo pozzo di prima falda realizzato da Cap che permette di captare acqua non potabile ma utile a irrigare il manto erboso, per completare l'intervento si è provveduto anche alla sistemazione del vecchio impianto di irrigazione automatica bloccato ormai da tempo". Soddisfazione si respira nelle parole del primo cittadino che definisce l'intervento "significativo e intelligente" sottolineando sia la collaborazione con Cap Holding sia la sostenibilità ambientale dell'operazione. "In questo modo - prosegue- si contribuisce a preservare la risorsa idrica, uno dei beni più preziosi che abbiamo e dobbiamo conservare con cura, per Villa Cortese non è una novità perché il pozzo del campo sportivo si aggiunge a quello già attivo per irrigare il parco di via Vecellio". Un vantaggio che quindi ha una veste sia ecologica che economica. E, conclude Barlocco, "un intervento da replicare anche presso altre aree verdi del territorio".

