Un piano anticaldo

Il Piano Anticaldo/Antisolitudine ha come obiettivo il potenziamento degli interventi di assistenza a favore di anziani, anziane e persone con disabilità, estendendoli anche ad una fascia di cittadini/e che durante l’estate, complice il caldo e l’assenza di familiari, badanti e vicini di casa, possono trovarsi temporaneamente in difficoltà.

In questo periodo estivo vengono potenziate anche tutte quelle attività di contrasto alla solitudine e le iniziative di socializzazione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il contrasto all’emergenza sanitaria del Covid-19.

Il Piano Anticaldo/Antisolitudine prevede principalmente:

- Monitoraggio telefonico degli utenti più fragili

- Sostegno relazionale

- Attivazione interventi di Assistenza domiciliare (igiene ambientale, igiene personale)

- Attivazione del servizio Consegna pasti a domicilio

- Consegna spesa e farmaci a domicilio

- Disbrigo pratiche

- Piccola manutenzione.

L’attivazione di tali interventi aggiuntivi si avranno nel periodo estivo dal 14 giugno al 31 agosto.

Per attivare gli interventi consulta la sezione accedi al servizio.

