Milano–Tokyo ogni giorno

C’è una notizia che, pur partendo da una comunicazione tecnica del mondo dell’aviazione, ha un sapore profondamente concreto anche per il nostro territorio. Perché quando si parla di Malpensa, si parla di lavoro, di turismo, di opportunità per tutto l’Altomilanese, il Magentino, il Varesotto e per quella vasta area che da anni gravita attorno allo scalo intercontinentale.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Aeroroutes, che riprende una comunicazione ufficiale di All Nippon Airways (ANA), la compagnia di bandiera giapponese ha deciso di fare un passo importante: dalla stagione invernale 2026/2027 i collegamenti tra Tokyo Haneda e Milano Malpensa passeranno dagli attuali tre voli settimanali a un volo giornaliero.

In altre parole, sette voli a settimana, un ponte aereo stabile e continuo tra la Lombardia e il Giappone.

Non è solo una questione di numeri. È un segnale politico ed economico. Significa che una delle compagnie aeree più prestigiose del mondo investe su Milano e su Malpensa come hub europeo strategico. Significa che il flusso di passeggeri – business, turismo, moda, design, tecnologia – è tale da giustificare un collegamento quotidiano con una delle capitali globali dell’Asia.

ANA ha spiegato che l’aumento delle frequenze rientra in un piano più ampio di crescita dei voli internazionali, che nel complesso arriveranno al 105% rispetto all’anno precedente, con una maggiore flessibilità stagionale e nuove rotte. Il collegamento Haneda–Milano è tra quelli indicati come prioritari.

C’è anche un altro dettaglio che racconta la qualità dell’operazione. A partire dall’agosto 2026 ANA riceverà i nuovi Boeing 787-9 con cabine completamente rinnovate. Proprio questi aerei sono destinati anche alla rotta Milano–Tokyo, segno che non si tratta di un semplice aumento quantitativo, ma di un investimento sulla qualità dell’esperienza di viaggio.

Per chi vola per lavoro, per chi parte per turismo, per chi si muove tra due mondi economici e culturali così importanti, questo significa maggiore comfort, maggiore affidabilità e un servizio di alto livello.

Dietro ogni volo intercontinentale ci sono ricadute che vanno ben oltre le piste di decollo. Ci sono alberghi, ristoranti, fiere, università, aziende, logistica, trasporti. Malpensa non è solo un aeroporto: è un motore di sviluppo per decine di Comuni del nostro territorio.

Un collegamento giornaliero con Tokyo significa più visitatori giapponesi che arrivano in Lombardia, più imprenditori che possono raggiungere facilmente Milano, più scambi culturali, più flussi turistici anche verso le nostre città, i nostri laghi, i nostri borghi.

In un momento storico in cui il mondo sembra dividersi e chiudersi, questa notizia va nella direzione opposta: più connessioni, più apertura, più dialogo tra continenti. Milano consolida così il suo ruolo di porta italiana sull’Asia, e Malpensa si conferma come uno degli snodi chiave della mobilità internazionale.

Dal 2026, Tokyo non sarà più “lontana” tre volte a settimana. Sarà, simbolicamente e concretamente, a un volo al giorno di distanza. E anche il nostro territorio, un po’, sarà ancora più vicino al mondo

