Bruciate le palme a Casate

Ancora un triste episodio di vandalismo. L'ennesimo. Nel primo pomeriggio di martedì qualcuno ha dato fuoco alle palme appena fuori la chiesa di Casate.

Ancora un triste episodio di vandalismo. L'ennesimo. Sì, perchè Casate, putroppo, non è nuova a queste vicende. Nel primo pomeriggio di martedì 17 agosto, infatti, alcuni ragazzi hanno volutamente dato fuoco alle palme accanto alla chiesa parrocchiale: "Verso le 14e30 qualcuno ha deliberatamente appiccato il fuoco alle palme fuori dalla chiesa di Casate - la testimonianza su Facebook di una vicina - quando ci siamo accorti, le fiamme superavano di gran lunga l'altezza delle piante, ed avevano già intaccato la siepe confinante, abbiamo visto qualcuno che scappava dal retro dell'edificio, siamo subito intervenuti con le canne dell'acqua, in attesa che arrivassero i pompieri... Poteva andare peggio, ma per fortuna eravamo a casa".

Un triste episodio analogo era avvenuto verso fine marzo del 2013. Non una novità, quindi, ma le telecamere della zona questa volta forse possono aiutare le autorità a individuare i piromani ed essere denunciati come a norma di legge.

L'episodio del 2013

