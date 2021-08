Ubriaco e molesto: arrestato dai carabinieri. E’ successo l’altra sera in un bar di Turbigo. Protagonista un giovane originario del Pakistan.

Ubriaco e molesto: arrestato dai carabinieri. E’ successo l’altra sera in un bar di Turbigo, dove un 27enne originario del Pakistan, operaio residente in Emilia Romagna, aveva alzato un po’ troppo il gomito iniziando a diventare molesto. Ciò ha indotto la dipendente del locale pubblico a chiedergli di uscire, negandogli più volte ulteriori bevande alcoliche che l’uomo continuava a richiedere insistentemente e con un linguaggio che diventava, man mano, sempre più aggressivo. Dalle richieste autoritarie si è passato agli insulti e dagli insulti alle minacce, tanto da indurre la donna a richiedere l’intervento dei militare dell’Arma. Una pattuglia della caserma di Castano, allora, si è portata sul posto e all’arrivo ha trovato ancora l’uomo molto agitato e minaccioso nei confronti della donna. I militari sono rimasti di stucco quando l’uomo ha chiesto il loro intervento per costringere “quella donna” a versargli da bere, sopresi almeno quanto lo stesso soggetto quando ha visto che i carabinieri si frapponevano tra lui e la lavoratrice invitandolo a desistere da quegli atteggiamenti. Evidentemente questo lo ha fatto arrabbiare ancora ulteriormente perché ha iniziato a farfugliare offese e minacce anche all’indirizzo delle forze dell’ordine, che cercavano ancora di riportarlo alla calma, fino a quando ha provato ad aggredirli scagliandoglisi contro. I militari, riuscendo a non ingaggiare con l’uomo una vera e propria colluttazione, lo hanno ammanettato, per poi portarlo in caserma, dove ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza, prima di essere sottoposto a convalida dell’arresto. L’uomo era ospite di un connazionale, estraneo ai fatti e che è rimasto inorridito dall’atteggiamento tenuto dall’amico. La comunità Pakistana a Turbigo è abbastanza numerosa e ben integrata.

