KTM 890 ADVENTURE R 2021

KTM, con la 890 Adventure R 2021, prova a unire le caratteristiche della moto ideale, quella capace di trasformarsi istantaneamente in super tourer comoda per viaggiare.

KTM, con la 890 Adventure R 2021, prova a unire le caratteristiche della moto ideale, quella capace di trasformarsi istantaneamente in super tourer comoda per viaggiare, in snella compagna per svicolare nel traffico, allegra naked per divertirsi sui passi, veloce sportiva quando la strada serpeggia e magari pure leggera monocilindrica per il fuoristrada. In realtà la media Austriaca fa bene un po’ tutto anche se indubbiamente il meglio lo dà quando l’asfalto finisce. La base è quella conosciuta della 790 Adventure di cui condivide le sovrastrutture, e in questa versione R è ancora più accattivante grazie al parafango anteriore alto di serie e la sella lunga unita, oltre a una grafica più aggressiva. Anche il plexiglass del cupolino è più basso per dare più visuale in fuoristrada, anche se quello alto della standard monta tranquillamente. Per il resto rimane, appunto la moto conosciuta con quel tipico gruppo ottico anteriore che identifica le moto Austriache degli ultimi anni. Linea laterale, ma anche frontale, dove il prolungamento verso il basso del serbatoi diventa caratterizzante, per alcuni non bellissimo, ma di fatto molto efficace per migliorare le doti ciclistiche abbassando il baricentro. E’ una KTM impossibile scambiarla per un’altra marca, o piace o non piace! Il Telaio è in acciaio al cromo-molibdeno con il motore come elemento sollecitato, verniciato a polvere di quell’arancio che fa tanto racing, con un bellissimo forcellone pressofuso a traliccio aperto. Su questo lavora una forcella anteriore WP XPLOR-USD da ben 48 mm e un ammortizzatore posteriore XACT WP PDS che danno un’escursione sia davanti sia dietro di 240 mm. La ruota anteriore è tipica da fuoristrada con la sua misura da 21” e la posteriore invece da 18” ben gommate con Metzeler Karoo 3 che si sono rivelate ottime sia in fuoristrada sia su asfalto non facendo rimpiangere troppo gomme più specialistiche se non per la rumorosità in strada. A completare il reparto ciclistico c’è un ottimo comparto freni, con pinze fissa a doppio pistoncino con attacco radiale all’anteriore con dischi da 320 mm davanti e con pinza a due pistoncini Brembo e disco da 260 mm al posteriore. Freni tenuti a bada dall’evoluto sistema ABS Bosch 9.1 MP che comprende ABS sensibile all'angolo di piega e modalità Offroad, disinseribile. Completi anche i blocchetti dei comandi elettrici, intuitivi che permettono di gestire tutte le informazioni e le regolazioni elettroniche di questa KTM 890 Adventure R. Ben tre le mappe di serie (street, off-road e rain) dove non varia la potenza del motore, ma solo l’erogazione della stessa e l’intervento del traction control (più invasivo in modalità rain, meno invasivo in modalità sport). Completa la strumentazione TFT da 5” molto ben leggibile, con l’indicatore della benzina che parte solo dall’ultima metà del serbatoio, scelta discutibile, ma di fatto basta farci l’abitudine. Modernissimo l’impianto di illuminazione a LED sia anteriore sia posteriore, frecce comprese, con quello frontale che ormai è un marchio di fabbrica e che ha un fascio di luce ampio e luminoso. Il motore è il noto bicilindrico frontemarcia, raffreddato a liquido, che ora sale a 898 cc e fa guadagnare alla moto 10 cavalli in più. Questo significa un’ancora migliore prontezza di erogazione soprattutto in basso e una grinta maggiore superati i 6500 giri/min. Rimane un motore facilmente gestibile, capace portarvi a spasso con dolcezza in strada e fuoristrada, ma anche di stupirmi per carattere se il polso destro ha voglia di adrenalina. Un aumento di cilindrata che non ha inciso sui consumi che si attestano sempre oltre i 25 km/lt che uniti al serbatoio da 20 litri permettono percorrenze tra i rifornimenti davvero interessanti. Davvero modulabile la frizione antisaltellamento PASC, a comando meccanico, anche se grazie al sistema Quickshifter+ (Opzionale montato sulla moto in prova) la si usa davvero poco vista l’ottima taratura dell’elettronica e della precisone del cambio a sei rapporti. Questa KTM 890 Adventure R ha un’estetica personale e che rispetto alla versione base guadagna molto il bellezza e grinta. Sarà perché è più alta di sella, il cupolino basso la rende più slanciata, magari la grafica aiuta ma comunque piace di più. Tipica la seduta da enduro stradale con una corretta triangolazione sella pedane manubrio. Una volta in movimento la sensazione di padronanza è totale, con il nuovo motore che davvero da una spinta regolare, cattiva se si vuole, che sembra più adatto alle dimensioni della moto che seppur non esagerate, rispetto alla concorrenza, rimangono accoglienti e comode anche per piloti che superano i 180 cm di altezza. Una moto davvero facile, quasi disarmante, con un angolo di sterzo che permette manovre anche in spazi ristretti e in città. Una ciclistica sincera e ben tarata sulle sospensioni non troppo soffici, che danno sicurezza e precisione su strada grazie anche alle gomme che si sono dimostrate davvero un azzeccato compromesso on-off. Su strada tutto bene ci si diverte con ottime prestazioni di cui è capace il motore da 105 CV, l’unico limite in velocità sono le gomme tassellate che diventano rumorose e la minore protezione del plexiglass basso, che però permette velocità codice senza eccessivi problemi. Ma è il fuoristrada dove davvero la KTM 890 Adventure R diventa la perfetta compagna di scorribande, i 200 kg di peso sembrano molti meno e il baricentro basso dovuto al basso serbatoio permettono una gestione facile anche quando il percorso si fa impegnativo. Le sospensioni che sembrano tarate sul rigido in realtà assorbono bene le asperità del terreno anche quando queste diventano pronunciate senza scomporre la moto. I freni sono decisamente ben gestibili e sia usando l’ABS inserito, sia escludendolo al posteriore nella modalità off-road, la risposta rimane sempre prevedibile. Ottima l’erogazione del motore che permette di avere potenza dove e quando serve senza paura di strappi e cattiveria. Perfetto il cambio, veloce e preciso che con il sistema Quickshifter+ permette un cambio più veloce e senza pensare alla frizione, questo divertentissimo su strada, ma pratico anche nell’off-road. Incredibili i consumi che si attestano sempre abbondantemente oltre i 20 km con un litro, con punte facilmente superiori ai 25 Km/lt Il prezzo di vendita è di € 14.690,00, adeguato alla qualità e componentistica di questa KTM 890 Adventure R, a cui vanno eventualmente aggiunti gli optional per rendere davvero completa la vostra KTM. 