UYBA: campagna abbonamenti

ANCORAinsiemeBUSTO è la nuova campagna abbonamenti della Unet E-Work Busto Arsizio per la stagione 2021/2022. Il claim richiama evidentemente quel "tuttinsiemebusto" che è stato il coro e la sigla dei migliori anni sportivi della società e che è stato titolo della campagna tesseramenti 2012/2013. Tre parole da leggere dunque insieme, ma con un enorme significato anche se prese una per una: "Ancora", perché la UYBA resiste alle avversità, supera il Covid e continua il suo percorso di alto livello nella pallavolo, "Insieme", perchè la strada si fa con i tifosi, a maggior ragione dopo una stagione di forzata lontananza, "Busto", perchè sarà ancora la UYBA la società che continuerà a rappresentare e a tenere alto il nome della città di Busto Arsizio nell'élite del volley italiano ed europeo.

E-work arena Covid Free! Nel rinnovato impianto bustocco si entrerà esibendo ad ogni gara il green pass e verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza necessari (ad oggi mascherina e posizionamento a scacchiera del pubblico fino al 35% della capienza, ovvero 1570 posti).

Tutte le info e i prezzi il 7 settembre, partenza vendite fissata per il 21 settembre, acquisti presso ufficio UYBA Volley alla e-work arena oppure presso punto vendita VivaTicket - Bar Savoia di Busto Arsizio.

“Green Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti).

