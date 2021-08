Giovane annega nel Ticino

Tragedia nelle acque del Ticino, tra Turbigo e Galliate. Giovane annega. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Un’altra tragedia in acqua. Dopo il corpo recuperato alla vigilia di ferragosto nel Canale Industriale, oggi (15 agosto) un’altra persona ha perso la vita, stavolta nel Ticino. L’allarme è scattato stamattina al confine tra Turbigo e Galliate e, subito, sul posto si sono portati diversi mezzi di soccorso (Vigili del fuoco, Carabinieri, ambulanze e automedica). Un giovane era entrato in acqua, non riuscendo, purtroppo, più ad uscire; un amico che era con lui si è, immediatamente, tuffato per soccorrerlo, ma anche lui ha cominciato ad avere difficoltà. Quest‘ultimo, allora, grazie all’aiuto di alcuni bagnanti, ha dovuto fare ritorno a riva, mentre sono scattate le ricerche dell’altro giovane, recuperato, ma per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

