"Covid, calpestiamolo insieme"

L'arte di Rebecca per lanciare un messaggio in questa lunga e difficile battaglia contro il Coronavirus. Ha realizzato un bellissimo disegno all'hub vaccinale di MalpensaFiere.

La mano è quella di Rebecca. Solo 15 anni, ma già una maturità da far invidia a tanti adulti. E, così, ecco che, riprendendo quel concetto chiaro e preciso che, ormai da oltre un anno sta risuonando forte dell'unione che fa la forza (mai come oggi fondamentale per riuscire ad uscire il prima possibile dalla delicata situazione di emergenza con la quale, purtroppo, ci stiamo confrontando), ha voluto dare anche lei il suo contributo nella lunga e difficile battaglia contro il Covid-19, lanciando un importante messaggio in uno dei luoghi principali di questa lotta, ossia l'hub vaccinale di MalpensaFiere, là dove pure la mamma Veronica presta servizio come volontaria. Colori, pennarelli, matite e una grande creatività, insomma, e il bellissimo disegno è diventato realtà. "Forza calpestiamolo tutti insieme"... le parole, alla fine, si mischiano con le immagini, per ricordare come solamente gli uni affianco agli altri si potrà andare davvero a riprendersi il presente e, in modo particolare, il futuro. "In questo momento la campagna vaccinale si sposta sui giovani e gli adolescenti e con questa pittura vogliamo maggiormente stimolare la prenotazione al nostro centro vaccinale - ha detto il direttore sociosanitario dell'Asst Valle Olona, dottor Marino Dell'Acqua.

