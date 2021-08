Raduno Futura Volley

Si avvicina a grandi falcate la stagione 2021/22. Primo giorno di scuola per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio il prossimo 19 agosto al Palasport 'San Luigi'.

Si avvicina a grandi falcate la stagione 2021/22. La Futura Volley Giovani Busto Arsizio sta scaldando i motori per il raduno, che segnerà l’inizio dei lavori per un’annata che si prospetta davvero importante: il “primo giorno di scuola” per le biancorosse è fissato per giovedì 19 agosto al Palasport San Luigi di Sacconago, fortino bustocco che per questa stagione accoglierà l’intera preparazione e gli allenamenti settimanali della rosa di Serie A2. La rosa a disposizione di coach Matteo Lucchini sarà presente al gran completo; la squadra si radunerà alle 17.00 per una prima seduta di lavoro, preambolo di una preparazione che proseguirà anche in sala pesi, in piscina e sulla sabbia. Nella giornata del raduno, per ragioni di sicurezza all’interno dell’impianto, non sarà consentito l’accesso al pubblico.

