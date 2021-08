Una targa a don William

L'Amministrazione comunale di Nerviano rende omaggio a don William Maggioni con una targam, per salutarlo prima del suo nuovo incarico.

Per nove anni è stato uno dei fari della comunità cristiana di Nerviano. Ora che don William Maggioni si appresta a lasciare la comunità pastorale di San Fermo per passare ad altro incarico, l'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha deciso di rendergli omaggio con l'assegnazione di una targa in alluminio che riporta l'immagine della torre littoria simbolo della città. Nelle intenzioni della giunta, l'omaggio si propone di essere, si legge nella delibera di adozione, "Un ricordo della nostra comunità che lo ha accolto e alla quale ha sempre fornito il suo sostegno in tutti i momenti della vita". E sarà, tanto per la città quanto per il religioso un modo per continuare a conservare un legame affettivo con Nerviano mai venuto meno in tutti questi anni.

