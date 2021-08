Gli scorsi giorni aveva annunciato la sua candidatura. Adesso scopre il velo sulle sue priorità per il paese. Katia Iura, illustra il programma di 'NuovaMente Villa'.

Gli scorsi giorni aveva annunciato la sua candidatura. Adesso scopre il velo sulle sue priorità per il paese. Katia Iura, nell'illustrare il programma di 'NuovaMente Villa' per cui è candidata, parte da un concetto: "Sesidero ascoltare e capire i bisogni dei cittadini per tradurli in atti concreti". Tutto questo, prosegue, nella consapevolezza che "Villa Cortese è una comunità che deve guardare al futuro con fiducia e serenità". Suo primo obiettivo è "Rafforzare lo spirito di comunità - si legge nel suo programma - unendo le sinergie di cittadini, amministrazioni, mondo imprenditoriale e amministrazione comunale". Il suo programma si condensa in cinque macroaree. Alla voce salute afferma: "Tutti i cittadini di Villa Cortese devono avere diritto a una sanità giusta e vicina alle loro esigenze, una sanità alla portata di tutti". Al capitolo cultura si propone di "Incrementare le occasioni di incontro e di socializzazione attraverso un maggior numero di eventi culturali, sportivi e di pubblica utilità". Sul piano della gestione del territorio, le sue priorità consistono nel "Migliorare la viabilità e l'interconnessione con i comuni limitrofi, recuperare, abbellire il centro storico e rendere più sicure strade e piste ciclabili". La valorizzazione dell'ambiente, a suo avviso, passa per "Incentivare e promuovere pratiche ecofriendly attraverso attività specifiche". L'ultima sottolineatura, ma non per importanza, è dedicata all'universo giovanile. Per Jura si tratta di "Creare per loro eventi per socializzare e spazi per confrontarsi". Le linee generali saranno poi declinate dalla lista nel programma dettagliato vero e proprio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro