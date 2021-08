Piano opere pubbliche

Dalle piste ciclabili alle rotatorie passando per la casa delle associazioni. Il piano per le opere pubbliche del Comune di Bareggio per il triennio 2021-2023 annovera diverse voci di peso. All'anno corrente appartengono cinque interventi.

Dalle piste ciclabili alle rotatorie passando per la casa delle associazioni. Il piano per le opere pubbliche del Comune di Bareggio per il triennio 2021-2023 annovera diverse voci di peso. All'anno corrente appartengono cinque interventi ovvero manutenzione straordinaria di via Santo Stefano per circa 599 mila Euro, pista ciclabile di via De Gasperi (131 mila), riqualificazione di alcune strade e marciapiedi (1.326.000), videosorveglianza nelle aree rurali (500 mila) e rotatoria di via Roma (376 mila). Cinque sono anche le voci messe a bilancio per l'anno a venire. Si tratta ancora della rotatoria di via Roma (291 mila euro) ma anche di piste ciclabili (300 mila), ristrutturazione edilizia del bocciodromo (1.250.000), riqualificazione di palazzo Casanova (3.750.000) e manutenzione straordinaria dei parchi per 210.000. Il grosso del 2023 sarà concentrato sulla creazione di una casa da destinare alle realtà associative per un importo di 650 mila euro. Alla manutenzione straordinaria delle strade la giunta bareggese destinerà 350 mila Euro, all'area feste 300 mila e all'ultimazione della rotatoria di via Roma ulteriori 194 mila. Interventi destinati a dare valore aggiunto alla realtà cittadina sul piano urbanistico, sociale e culturale.

