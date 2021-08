"Molliamo gli ormeggi..."

La natura attorno, l'acqua che scorre e il sole che si fa largo tra gli alberi. Pronti a mollare gli ormeggi e a salire in barca. Navigando lungo il fiume Ticino.

La natura tutta attorno, i raggi di sole che si fanno largo tra gli alberi e in sottofondo l'acqua che scorre. Pronti a salire in barca e a mollare gli ormeggi, per andare alla scoperta del Ticino. Ma stavolta niente sponde, stradine nei boschi o spiagge, o meglio quelle ci sono (eccome), solo con un punto di vista un po' differente dal solito. Già, perché, dopo avere raggiunto la cosiddetta località 'Casa delle Barche', eccoci in navigazione, appunto, sul fiume Azzurro. Andiamo, allora... e, subito, il nostro sguardo è catturato dalle spiagge che scorgiamo lungo il tragitto. Sono diverse, luoghi caratteristici e particolari e che, da tempo, richiamano gente dal territorio e non soltanto, alla ricerca di qualche momento di serenità e relax sia durante la settimana sia nel weekend. Ci fermiamo un attimo per osservarle meglio, prima di proseguire il 'tour'. Qualche minuto, quindi, e diamo di nuovo gas al motore, imbattendoci in altre imbarcazioni attraccate sulla riva e, poi, in alcune strutture che accolgono i bagnanti e i cittadini per mangiare, bere oppure semplicemente per rilassarsi. E, ovviamente, non mancano gli incontri con le specie animali che popolano il territorio (cigni, uccelli di vario genere e, pure, una famigliola di cinghiali, ecc...). Li osserviamo, tenendoci alla giusta distanza, così da evitare di spaventarli e, dopo qualche attimo, siamo pronti a rimetterci in movimento, per tornare al punto di partenza e concludere qui il nostro giro sul Ticino. Un'esperienza, alla fine, davvero singolare; un momento per conoscere ancor più da vicino e meglio il fiume Azzurro e le zone tutte attorno. (Foto Gianni Mazzenga)

NAVIGANDO LUNGO IL TICINO



