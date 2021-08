"Niente consumazioni dentro"

'Green pass' per sedersi ai tavoli interni di bar e ristoranti. La decisione del 'Café Gourmand' di Busto Garolfo: "Sospese le consumazioni all'interno del locale".

Il nastro rosso e bianco a delimitare i tavoli all'interno e, poi, quell'avviso per informare la clientela della decisione. 'Green pass' per sedersi dentro i bar e ristoranti e, così, ecco che al 'Café Gourmand' di Busto Garolfo hanno deciso di sospendere momentaneamente le consumazioni interne, tenendo solo il servizio fuori e al banco. "Nelle prime ore di avvio della certificazione verde, abbiamo voluto temporeggiare un attimo per capire meglio le modalità di organizzazione del lavoro - spiega il titolare - Però, praticamente fin da subito, è stato chiaro come le difficoltà di gestione sia dell'attività stessa sia dei clienti fossero evidenti. Allora, avendo la fortuna di avere uno spazio all'aperto importante, abbiamo optato per eliminare, appunto, la consumazione ai tavoli interni". Un'iniziativa, alla fine, nata per continuare a garantire la qualità del servizio... "Ed anche non dare quell'idea di discriminazione, che porta in automatico alla divisione delle persone tra vaccinati e non - ribadisce - Per quanto ci riguarda, infatti, ormai da tre anni si è cercato di creare un ambiente dove la gente viene da noi per piacere; non è solo il caffé, una bibita o una brioche, insomma, bensì è lo stare assieme, il ritrovarsi e trascorrere qualche tempo in armonia, serenità e relax. Diciamo che, ad oggi, questa decisione ha avuto una buona risposta da parte della maggioranza della clientela. Abbiamo ricevuto pure una sorta di solidarietà per il nostro gesto, pertanto proseguiremo sulla stessa linea, per poi, quando arriverà il freddo, ragionare su ulteriori soluzioni sia per mantenerla, sia per capire come comportarci per l'attività al chiuso, aspettando l'evolversi della situazione e quali saranno le regole future".

GREEN PASS: SOSPESE LE CONSUMAZIONI ALL'INTERNO



