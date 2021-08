'Cinemadamare' a Milano

Il premio come “miglior film” della tappa di Milano di Cinemadamare 2021, va al regista di Udine Alessandro Panzolli.

Il premio come “miglior film” della tappa di Milano di Cinemadamare 2021, va al regista di Udine Alessandro Panzolli per il film “Un’orgia de volemose bene”, una pellicola che descrive la notte ebbra e solitaria di un giovane francese per le vie della città di Ambrogio.

Gli altri premi assegnati dallo staff ai giovani filmmaker sono invece quelli tecnici: a vincere il premio per il miglior montaggio è stato l'editor di Pisa Giuseppe Circelli per il film Penelope Zouganeli (Grecia) “Por el cuello”. Il premio come migliore attore, è andato all’attore francese Jules Baron per il film vincitore del regista italiano A. Panzolli che fa incetta di premi; infatti, si accaparra anche il premio per la miglior cinematografia con il direttore della fotografia statunitense Ian Sproul. Il premio per la miglior produzione va al videoclip della regista romana Nisia Bonucci “Domino” e il parigino, naturalizzato inglese, Vincent Rosec, si aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura per il film “The right thing”.

Grazie al sostegno della Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto “LaCittaIntorno”, e all’ospitalità della Cooperativa sociale “La strada” e della Scuola Galdus, la serata conclusiva di Cinemadamare si è consumata con un programma ricco di attività. Sono stati presentati ben 17 film in questa straordinaria Weekly Competition e per il pubblico è stato semplice notare come il periodo di produzione a Milano sia stato particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale. Oltre ai film sono stati proiettati anche le clip realizzate dallo Staff di Cinemadamare, che hanno posto l’attenzione sulle caratteristiche più peculiari del quartiere Corvetto, base operativa nella città meneghina per questa settimana di Cinemadamare.

Il risultato di questi 7 giorni di lavoro è stato notevole, infatti, nonostante la carovana di giovani filmmaker sia arrivata a Milano per la prima volta, tutti i cineasti sono riusciti ad alzare il livello dei progetti proposti e a intrattenere gli invitati tra il pubblico con nuove idee e storie diverse.

Tutta la comunità di quartiere è stata coinvolta e le attività e i giovani

hanno risentito positivamente dell’attenzione di Cinemadamare in questa settimana, che hanno vissuto una settimana di allegria e vitalità, movimentando Corvetto con più di 15 set a cielo aperto.

Parole di elogio per l'ottimo risultato della settimana di produzione dal direttore di Cinemadamare Franco Rina, che ha seguito la manifestazione da Roma, e dichiara che: “Dopo aver visto la qualità dei lavori dei nostri filmmaker, e dopo aver registrato l’entusiasmo del pubblico posso certamente affermare che l’amicizia tra la nostra kermesse e la comunità di Corvetto è già solida, e per questo ha portato i filmmaker a realizzare tanti bei film. La gara di questa settimana è stata avvincente e combattuta e tutti i nostri Cidiemmini, hanno dato il meglio per questo generoso quartiere che ci ha ospitato”.

