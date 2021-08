Centraline per l'aria

Centraline per il rilevamento della qualità dell'aria. Eccone due, sui plessi scolastici di Castano. Tutti i cittadini potranno prendere visione dei dati in tempo reale.

Centraline per il rilevamento della qualità dell'aria. Eccone due, sui plessi scolastici di Castano. "Una scelta che vuole essere di totale attenzione e vicinanza ai nostri studenti e che mira a continuare nell’opera di intervento e controllo sulle nostre scuole - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello". Più nelle specifico, tali apparecchiature non consumano energia, si ricaricano tramite i raggi solari e sono collegate alla rete internet in modo da aggiornare i dati raccolti costantemente. E tutti i cittadini possono prendere visione dello stato della qualità dell’aria in tempo reale mediante l’applicazione 'Wiseair'. "La sostenibilità del territorio, la tutela dell’ambiente e la difesa della salute dei castanesi sono da sempre priorità irrinunciabili per la nostra Amministrazione - ha continuano - Castano fa parte del Parco del Ticino ed è una città ricca di verde, ciononostante non è distante dall’aeroporto di Malpensa, dall’inceneritore Accam e dalla centrale termoelettrica di Turbigo. Il progetto con Wiseair ci permette di continuare l'impegno di sensibilizzazione e di controllo in totale trasparenza con la comunità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro