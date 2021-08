Tutti in forma da settembre. Ai suoi concittadini il Comune di Cornaredo propone a partire dal prossimo mese corsi di ginnastica che si terranno fino a gennaio 2022.

Tutti in forma da settembre. Ai suoi concittadini il Comune di Cornaredo propone a partire dal prossimo mese corsi di ginnastica che si terranno fino a gennaio 2022. Per potersi iscrivere vi sarà tempo da lunedì 23 agosto a giovedì 30 settembre e sarà necessario collegarsi con il sito del comune nella pagina servizi online - corsi ufficio sport. All'interno della scheda occorrerà poi indicare il tipo di corso che si intenda frequentare. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio sport nel palazzo dell'ex filanda componendo lo 02/93263327 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica sport [at] comune [dot] cornaredo [dot] mi [dot] it. Un'occasione a misura di tutte le età per conservare o recuperare uno stato di forma fisica a tutto beneficio della salute prima ancora che dell'estetica.

